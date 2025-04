Ue e industria nucleare a confronto: il vertice sui mini-reattori modulari

MeteoWeb

Il commissario all’energia, Dan Jorgensen, ospiterà lunedì a Bruxelles un dialogo strategico tra le parti interessate e l’industria nucleare. Lo si apprende a Bruxelles. Al centro del confronto le esigenze di investimento per il comparto e, in particolare, lo sviluppo dei mini reattori modulari. A febbraio dello scorso anno la Commissione Ue ha lanciato l’Alleanza sui piccoli reattori nucleari con l’obiettivo di sviluppo progetti ‘Made in Europe’ dal 2030.

Il dialogo di lunedì sarà un’occasione per fare il punto sui lavori dell’Alleanza che dovrebbe arrivare a elaborare quest’anno un piano d’azione strategica per centrare gli obiettivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.