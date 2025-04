Umbria, enorme incendio in una ditta di materie plastiche a Pian d’Assino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dalle 18 di oggi, è in corso un grosso incendio alla Lucyplast, azienda di produzione e lavorazione di materie plastiche, situata nella zona industriale Pian d’Assino di Umbertide, al confine con il comune di Gubbio, in Umbria. L’alta colonna di fumo è ben visibile da Umbertide e Gubbio e lungo la E45. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco dai distaccamenti vicini e gli specialisti del Nucleo biologico chimico radiologico. Secondo una prima ipotesi, avrebbe preso fuoco un magazzino di scorie plastiche. In corso di accertamento le cause che hanno scatenato il rogo. Il Comune di Pietralunga, intanto, invita la cittadinanza a tenere chiuse porte e finestre.

Umbria, grosso incendio in una ditta di materie plastiche a Pian d'Assino

