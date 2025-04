Un giorno da ricordare: l’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, incanta l’Abruzzo

MeteoWeb

Per la prima volta nella sua storia, la leggendaria Amerigo Vespucci ha attraccato in Abruzzo, accolta dallo splendido scenario della costa dei Trabocchi, un autentico gioiello dell’Adriatico. Il celebre veliero della Marina Militare Italiana è giunto a Ortona all’alba di ieri, nel momento in cui il sole affiorava dolcemente dall’orizzonte, regalando un’immagine indimenticabile a chi ha assistito a questo storico incontro tra mare, cultura e tradizione.

La tappa ortonese rappresenta la quarta del tour “Villaggio Italia”, parte finale del viaggio intorno al mondo iniziato il 1° luglio 2023 da Genova e che si concluderà il prossimo 10 giugno nella stessa città ligure. Un itinerario affascinante che ha portato l’Amerigo Vespucci a solcare i mari di tutti i continenti, consolidando il suo ruolo di ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo.

L’arrivo della nave ha richiamato un pubblico vastissimo: migliaia di persone, tra cui numerose scolaresche e famiglie intere, hanno atteso pazientemente per ore pur di salire a bordo del veliero. Un’opportunità unica per ammirare da vicino uno dei simboli più iconici della marineria internazionale, spesso definita, non a caso, “la nave più bella del mondo“.

Ma cosa rende l’Amerigo Vespucci così speciale agli occhi di chi la osserva e la vive?

Costruita nel 1931, la nave incarna l’eleganza senza tempo delle imbarcazioni del XIX secolo, con una struttura imponente che combina armoniosamente estetica e funzionalità. Il suo scafo nero interrotto da una fascia bianca, gli splendidi fregi dorati e la polena raffigurante l’esploratore Amerigo Vespucci sono solo alcuni degli elementi che le conferiscono un fascino nobile e inconfondibile. La sua velatura è un vero spettacolo: ben 24 vele in tela olona si estendono per oltre 2.600 metri quadrati, sostenute da tre alberi maestosi, tra cui spicca l’albero di maestra che raggiunge i 54 metri di altezza.

Ogni dettaglio della nave testimonia l’eccellenza artigianale italiana: il ponte in teak, le finiture in ottone lucidato e le decorazioni in legno dorato creano un’atmosfera che unisce tradizione marinara e lusso sobrio. Salire a bordo dell’Amerigo Vespucci è come fare un viaggio nel tempo, un’esperienza capace di emozionare profondamente anche il visitatore più distratto.

La fama internazionale della nave fu suggellata da un episodio memorabile: nel 1962, la portaerei statunitense USS Independence la incrociò in mare e la salutò via radio definendola “the most beautiful ship in the world”. Un riconoscimento spontaneo, ma autorevole, che contribuì in maniera decisiva a cementare la reputazione del Vespucci a livello globale.

Oltre alla sua bellezza, la nave rappresenta un autentico patrimonio storico e culturale. Da oltre novant’anni svolge il ruolo di nave scuola per la formazione degli ufficiali della Marina Militare, custodendo e trasmettendo saperi nautici e valori che hanno attraversato le generazioni. Non è solo una nave, ma un simbolo fluttuante del made in Italy, ambasciatrice di stile, artigianalità e spirito di accoglienza in ogni porto che visita.

Il suo fascino va ben oltre le linee eleganti e la perfezione tecnica: è una bellezza che colpisce il cuore, che suscita un senso di orgoglio e meraviglia in chi la osserva, una bellezza fatta di disciplina, dedizione e passione. Ogni visita a bordo diventa un’esperienza coinvolgente, in cui tutto – dai nodi delle cime ai riflessi delle luci sul legno lucido – sembra parlare di un’Italia che sa ancora incantare il mondo.

L’Amerigo Vespucci è dunque molto più di una nave: è un’icona vivente della nostra identità marittima e culturale, un’opera d’arte navigante che continua, dopo quasi un secolo, a solcare i mari con la stessa eleganza e lo stesso orgoglio delle sue prime traversate. E il suo passaggio in Abruzzo resterà scolpito nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di ammirarla.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.