A UNIMONT la montagna diventa romanzo: Davide Longo presenta Montagna si scrive stampatello

La settima presentazione dell’edizione 2024/2025 di racCONTA LA MONTAGNA si terrà lunedì 28 Aprile alle ore 18.00, presso UNIMONT, polo alpino dell’Università degli Studi di Milano. L’autore Davide Longo presenterà il romanzo “Montagna si scrive stampatello”, pubblicato da Salani Editore. Durante un trekking musicale di cinque giorni sulle Dolomiti, un ragazzo appassionato di documentari e “parole che brillano” affronta il complesso mondo degli adulti e delle dinamiche familiari: un padre con una nuova compagna, nonni sempre in disaccordo e una madre dai pensieri stravaganti. Tra panorami mozzafiato e momenti di riflessione, il viaggio in alta quota diventa metafora di una crescita interiore, in cui la montagna si rivela teatro di incontri, contrasti e nuove consapevolezze.

