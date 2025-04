Uomo precipita da pendio ghiacciato e muore nella Bergamasca

MeteoWeb

Incidente mortale a Ornica, in provincia di Bergamo. Un uomo di 66 anni è morto dopo essere precipitato per circa 300 metri lungo un pendio ghiacciato in Val Gerola, sulla pista sopra l’impianto Pescegallo. La tragedia è avvenuta poco prima delle 13. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, il personale del Soccorso Alpino ed i Carabinieri ma per l’uomo non c’è stato nulla fare: i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso.

