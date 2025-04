Uomo taglia la coda al suo cane con un coltello: l’AIDAA chiede l’arresto immediato

MeteoWeb

“Un’azione violenta, gratuita, feroce e criminale quella dell’uomo che a Modena ha tagliato di netto la coda al suo cane con un grosso coltello che portava con sé. L’uomo era appena uscito da un bar e a chi lo ha visto pareva in stato confusionale, forse preso dai fumi dell’alcol appena consumato. Sta di fatto che con una azione assurda ed inaspettata ha estratto il coltello e ha tagliato di netto la coda del suo cane, un bellissimo esemplare di border collie nero che dopo essere stato soccorso è stato posto sotto sequestro ed avviato ad una clinica veterinaria per le cure che saranno lunghe”. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA annuncia che presenterà “denuncia contro l’uomo autore del reato, così come lo hanno denunciato altre associazioni e le forze dell’ordine ma in un breve comunicato gli animalisti vanno oltre e chiedono che per reati cosi efferati venga previsto l’arresto anche in flagranza differita perché quanto successo è qualcosa di intollerabile e la persona che lo ha compiuto estremamente pericolosa a livello sociale”, si legge in una nota dell’AIDAA.

