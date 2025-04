USA, aereo bimotore si schianta nello Stato di New York: il maltempo complica i soccorsi

MeteoWeb

Un aereo bimotore con 2 persone a bordo si è schiantato in un’area fangosa nello Stato di New York (USA), nella zona settentrionale. Lo sceriffo delegato della contea di Columbia, Jacqueline Salvatore, ha descritto l’incidente come uno schianto mortale, ma si è rifiutata di dire quante persone siano decedute. La Federal Aviation Administration ha dichiarato che il Mitsubishi MU-2B era diretto all’aeroporto della contea di Columbia, vicino a Hudson, ma si è schiantato a circa 48 km di distanza, vicino a Copake. Il fango, la neve e le condizioni meteo avverse hanno complicato le prime operazioni di soccorso, ha sottolineato Salvatore. Il National Transportation Safety Board ha comunicato di aver inviato sul posto una squadra investigativa.

