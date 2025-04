USA, l’amministrazione Trump vuole vietare i coloranti artificiali negli alimenti

MeteoWeb

L’amministrazione Trump ha annunciato un’importante svolta nella politica alimentare: l’eliminazione di tutti i coloranti artificiali attualmente autorizzati negli Stati Uniti. La misura, che ha ottenuto un raro consenso bipartisan e il supporto della comunità scientifica, è stata presentata dal nuovo direttore della Food and Drug Administration (FDA), Marty Makary, durante una conferenza stampa.

Secondo quanto dichiarato, la FDA procederà con la graduale eliminazione di 8 coloranti sintetici di origine petrolchimica entro la fine del 2026. Queste sostanze, da tempo sotto osservazione, sono accusate di avere effetti negativi sulla salute, in particolare su bambini e adolescenti.

Il provvedimento arriva dopo un’altra decisione significativa presa a gennaio dalla precedente amministrazione democratica, che ha bandito il colorante “Rosso 3” (noto come E127 in Europa), riconosciuto da decenni come cancerogeno negli animali. Tra i coloranti destinati al bando figurano anche alcuni tra i più diffusi nell’industria alimentare, come il “Rosso 40” (E129), il “Giallo 5” (E102) e il “Giallo 6” (E110).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.