USA-Arabia Saudita, accordo di cooperazione nucleare: i termini dell’intesa

Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita firmeranno un accordo di cooperazione nucleare in ambito civile. Ad annunciarlo è stato il Segretario all’Energia statunitense, Chris Wright, durante la sua visita a Riad, dopo aver incontrato il ministro dell’energia saudita il principe Abdulaziz bin Salman. Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita sono “sulla strada” per raggiungere un accordo per collaborare allo sviluppo di un programma nucleare civile saudita, secondo le dichiarazioni di Wright, rilanciate dalla stampa Usa e israeliana, ma senza far alcun riferimento al legame tra tale accordo e la normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele.

In occasione della sua prima visita nel regno, in qualità di segretario nell’ambito di un tour degli stati del Golfo produttori di energia, Wright ha precisato che ulteriori dettagli su un memorandum incentrato sulla cooperazione energetica tra Riad e Washington arriveranno nel corso dell’anno. “Per una partnership e un coinvolgimento degli Stati Uniti nel nucleare qui, ci sarà sicuramente un accordo 123. Ci sono molti modi per strutturare un accordo che realizzerà sia gli obiettivi sauditi sia quelli americani”, ha sottolineato Wright. Il cosiddetto accordo 123 con Riad fa riferimento alla Sezione 123 dell’Atomic Energy Act statunitense del 1954 ed è necessario per consentire al governo statunitense e alle aziende americane di collaborare con entità nel regno per sviluppare un’industria nucleare civile. Le autorità saudite non hanno accettato i requisiti previsti dalla legge, ha affermato Wright. Il documento in questione specifica nove criteri di non proliferazione che uno Stato deve rispettare per evitare di utilizzare la tecnologia per sviluppare armi nucleari o trasferire materiali sensibili ad altri.

In precedenza, i progressi nelle discussioni erano stati difficili perché l’Arabia Saudita non voleva firmare un accordo che escludesse la possibilità di arricchire l’uranio o di riprocessare il combustibile esaurito, entrambi potenziali percorsi verso la bomba. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha dichiarato da tempo che se l’Iran sviluppasse un’arma nucleare, l‘Arabia Saudita seguirebbe l’esempio: una posizione che ha alimentato profonda preoccupazione tra i sostenitori del controllo degli armamenti e alcuni legislatori statunitensi in merito a un possibile accordo nucleare civile tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Nel corso della sua visita a Riad, Wright non ha però menzionato un accordo più ampio con il regno, che la precedente amministrazione del presidente statunitense Joe Biden aveva cercato di raggiungere, e ha incluso un accordo sul nucleare civile e garanzie di sicurezza nella speranza che ciò avrebbe portato alla normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele.

