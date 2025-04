USA, la Casa Bianca diffonde il bollettino sulla salute di Trump

MeteoWeb

Il Presidente Donald Trump, 78 anni, è in “eccellente salute cognitiva e fisica”. A rivelarlo è un bollettino sanitario diffuso dalla Casa Bianca, relativo alla visita medica a cui il capo di stato USA è stato sottoposto due giorni fa, la prima da quando è tornato in carica lo scorso gennaio. “Il Presidente Trump gode di ottima salute cognitiva e fisica ed è pienamente idoneo a ricoprire la carica di capo di Stato e comandante in capo” delle forze armate, conclude il referto medico del presidente americano più anziano mai eletto.

Il Presidente, si legge in una nota, mostra “una solida funzionalità cardiaca, polmonare, neurologica e fisica generale” e ha ottenuto un punteggio di 30 su 30 all’esame di valutazione cognitiva eseguito (il Moca, Montreal Cognitive Assessment). Gli esami dei vari apparati sono risultati normali, inclusi occhi, testa, orecchie, naso e gola. Sono state rilevate cicatrici sull’orecchio destro, derivanti dall’attentato dello scorso anno in Pennsylvania.

La nota riferisce anche che Trump, alto 190 centimetri, pesa cento chilogrammi, che la sua frequenza cardiaca a riposo è di 62 battiti al minuto e che la sua pressione sanguigna è di 128/74. Inoltre, si sottolinea il suo stile di vita attivo.

Il medico della Casa Bianca, Sean Barbabella, ha affermato che la scorsa estate è stata effettuata una colonscopia che ha rivelato una diverticolite e che il Presidente si è sottoposto anche, in data non specificata, a un intervento di cataratta. Trump compirà 79 anni il 14 giugno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.