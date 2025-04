USA, 20 caccia F-16 alle Filippine in funzione anti-Cina

MeteoWeb

Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di 20 aerei da combattimento F-16 alle Filippine, un contratto dal valore di 5,58 miliardi di dollari, nel contesto delle tensioni con la Cina. Lo fa sapere il Dipartimento di Stato, secondo cui la vendita mira a sostenere “la sicurezza di un partner strategico”, poiché Manila mantiene una disputa territoriale con Pechino sul Mar Cinese Meridionale. L’annuncio degli Stati Uniti è arrivato lo stesso giorno in cui l’esercito cinese ha mobilitato forze terrestri, navali e aeree attorno a Taiwan per manovre militari su larga scala che simulano un blocco dell’isola, sulla quale Pechino rivendica la sovranità.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, in visita nelle Filippine la scorsa settimana, ha affermato che gli Stati Uniti e il loro alleato filippino devono “stare uniti” contro la Cina. Manila e Washington hanno rafforzato la loro cooperazione in materia di difesa da quando il Presidente filippino Ferdinand Marcos è entrato in carica nel 2022 e ha iniziato a contestare le rivendicazioni di Pechino sul Mar Cinese Meridionale.

A dicembre, le Filippine hanno fatto arrabbiare la Cina quando hanno dichiarato di voler acquisire il sistema missilistico statunitense a medio raggio Typhon nel tentativo di proteggere i propri interessi marittimi. Pechino ha avvertito che un simile acquisto potrebbe innescare una “corsa agli armamenti” regionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.