USA, contratto da 5,9 miliardi a SpaceX per lanciare satelliti militari

Contratto multimiliardario dal governo degli Stati Uniti a SpaceX. La società di Elon Musk incassa un contratto da 5,9 miliardi di dollari nell’ambito del programma National Security Space Launch. Lo comunica sul proprio sito la United States Space Force (USSF). SpaceX utilizzerà i suoi razzi per lanciare satelliti militari nello spazio. I contratti sono stati assegnati a SpaceX (per un valore di 5.923.580.297 di dollari), United Launch Services (5.366.439.406 dollari) e Blue Origin del fondatore di Amazon Jeff Bezos (2.386.234.812 dollari) “per fornire un supporto spaziale essenziale per soddisfare gli obiettivi di sicurezza nazionale”.

“Un’architettura di lancio spaziale solida e resiliente è il fondamento sia della nostra prosperità economica sia della nostra sicurezza nazionale – dichiara il capo delle operazioni spaziali della U.S. Space Force, Chance Saltzman – Il National Security Space Launch non è solo un programma; è una necessità strategica che fornisce le capacità spaziali critiche da cui i nostri soldati dipendono, per combattere e vincere“. In totale, sono previste 54 missioni da qui al 2029, e 28 di queste saranno svolte da SpaceX; 19 spettano alla United Launch Services; sette a Blue Origin.

