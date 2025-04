USA, disputa sull’acqua: Trump minaccia il Messico con dazi e sanzioni

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato il Messico di “crescenti conseguenze” sul commercio se non fornirà più acqua al Texas, in base a un controverso trattato vecchio di decenni. “Il Messico ha rubato l’acqua agli agricoltori del Texas” e “l’anno scorso l’unico zuccherificio del Texas ha chiuso” per mancanza d’acqua, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. Trump sostiene che il Messico stia violando un patto del 1944 in base al quale gli Stati Uniti condividevano l’acqua del fiume Colorado in cambio dei flussi del Rio Grande, che costituisce parte del confine tra i 2 Paesi. “Continueremo ad aumentare le conseguenze, compresi i DAZI e forse anche le SANZIONI, finché il Messico non rispetterà il Trattato“, ha scritto Trump.

Secondo la commissione per i confini e le acque dei 2 Paesi, l’attuale ciclo di trattati scade a ottobre e il Messico deve agli Stati Uniti più di 1,55 miliardi di metri cubi. Il 20 marzo Washington ha dichiarato di aver respinto per la prima volta la richiesta del Messico di una fornitura speciale di acqua. Il Messico sostiene che il ritardo nelle consegne è dovuto a 2 decenni di siccità nel bacino del Rio Grande.

Gli agricoltori e i legislatori statunitensi lamentano però che il loro vicino del Sud ha atteso fino alla fine di ogni ciclo di consegne quinquennale e che nell’ultimo periodo non è riuscito a fornire i rifornimenti necessari. Il mese scorso il presidente messicano Claudia Sheinbaum ha dichiarato che le denunce degli Stati Uniti “venivano gestite” tramite la commissione per i confini e le acque. “C’è stata meno acqua. Questo è parte del problema“, ha detto ai giornalisti.

A novembre, i 2 Paesi hanno firmato un accordo volto a prevenire la carenza idrica negli aridi stati meridionali degli Stati Uniti grazie a una fornitura più affidabile di acqua fluviale dal Messico. In passato, i tentativi del Messico di rispettare il trattato hanno provocato disordini civili. Nel 2020, gli agricoltori dello stato settentrionale di Chihuahua hanno sequestrato una diga per impedire al governo di fornire acqua da un bacino idrico agli Stati Uniti, provocando scontri tra i manifestanti e la Guardia Nazionale.

