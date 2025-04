USA, elicottero caduto nell’Hudson: forse colpito da un fulmine

MeteoWeb

Proseguono le indagini sulle cause dello schianto di un elicottero turistico nel fiume Hudson, a New York, in cui ieri sono morte sei persone: il pilota e una famiglia di turisti spagnoli. Il National Transportation Safety Board (NTSB) sta conducendo l’indagine. Secondo alcuni testimoni, il rotore si sarebbe spezzato dopo essere stato colpito da un fulmine. Le immagini riprese dai canali di informazione locali hanno mostrato l’elicottero Bell 206 che perdeva pezzi e precipitava nel fiume Hudson. “Abbiamo visto un elicottero e, quando un piccolo fulmine ha tagliato l’elica, questa si è rotta nel cielo. Una volta rotta l’elica, abbiamo visto l’elicottero entrare in vite“, ha raccontato all’AFP Belle Angel, testimone dell’incidente.

“Sembra che il rotore principale abbia colpito il corpo dell’elicottero, tranciando la coda del velivolo e creando un evento irreversibile“, ha affermato l’ex aviatore militare e avvocato Jim Brauchle. Non è stata ancora determinata la causa ufficiale dell’incidente.

Le vittime dell’incidente

Si tratta dell’incidente più grave dal 2018 a New York. Le vittime dello schianto sono una coppia di turisti spagnoli, tra cui un dirigente del gruppo industriale tedesco Siemens e sua moglie, che festeggiava il suo 40 compleanno, i loro tre figli, il più grande dei quali aveva 11 anni, e il pilota dell’elicottero, ha raccontato a X Steven Fulop, sindaco di Jersey City, la città situata dall’altra parte dell’Hudson. “Il marito era qui per un viaggio d’affari e la famiglia lo ha raggiunto per proseguire il viaggio di qualche giorno a New York”, ha detto, rinnovando le sue condoglianze alla famiglia.

Il problema del traffico di elicotteri a New York

Questo incidente potrebbe far riemergere le domande sull’intenso traffico di elicotteri commerciali e turistici a New York. L’elicottero era stato noleggiato da una delle compagnie che offrono voli con viste spettacolari sui grattacieli della città o sulla Statua della Libertà. Un’attività molto apprezzata dai turisti, ma criticata per il rumore e l’inquinamento che provoca.

Secondo i dati citati dal New York Times, dal 1977 a oggi 32 persone sono morte in incidenti in elicottero a New York City. Nel 2009, un elicottero che trasportava turisti italiani si schiantò contro un piccolo aereo privato, uccidendo nove persone. Nel 2018, un altro elicottero precipitò nell’East River, provocando cinque morti.

New York ha tre eliporti, uno sul fiume Hudson e l’altro sullo stretto dell’East River che circonda l’isola di Manhattan.

