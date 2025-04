USA, incendio fuori controllo in New Jersey: migliaia di evacuati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un vasto incendio ha colpito il Greenwood Forest Wildlife Management Area nella contea di Ocean, in New Jersey (USA), bruciando 8.500 acri e minacciando 1.320 strutture. L’incendio, contenuto solo al 10%, ha costretto all’evacuazione di circa 3mila residenti nelle aree di Ocean Township, Lakewood e Lacey Township. Nessun ferito è stato segnalato, ma diverse attività commerciali sono state distrutte. Blackout e chiusure stradali hanno colpito l’area, con oltre 25mila utenze senza elettricità. Le autorità sottolineano l’importanza di non usare droni nelle zone colpite, mentre continuano le operazioni di spegnimento in condizioni critiche.

