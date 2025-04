USA, incidente nautico in Florida: un morto e diversi feriti

MeteoWeb

Grave incidente nautico in Florida (USA): una barca è entrata in collisione con un traghetto nei pressi del Memorial Causeway Bridge, per poi fuggire dal luogo dello scontro. Secondo quanto riportato dal Dipartimento di Polizia di Clearwater, l’impatto ha causato numerosi feriti ed è stato dichiarato “incidente di massa” dal servizio locale di emergenza.

A bordo del traghetto, che trasportava oltre 40 passeggeri, si trovavano tutte le persone coinvolte. Una vittima è stata confermata, ma non sono stati rilasciati dettagli sulla sua identità. Dopo l’incidente, il traghetto si è arenato su una secca a Sud del ponte e tutti i passeggeri sono stati evacuati.

Le autorità hanno avvisato tutti gli ospedali locali e attivato diversi allarmi, con l’elisoccorso che ha trasportato i feriti più gravi. Le indagini sono affidate alla Guardia Costiera degli Stati Uniti e alla Florida Fish & Wildlife Conservation Commission.

