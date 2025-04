USA, miliardi per i lanci spaziali militari: contratti assegnati a SpaceX, ULA e Blue Origin

MeteoWeb

Il Dipartimento della Difesa USA ha assegnato contratti per 13,5 miliardi di dollari a SpaceX, United Launch Alliance (ULA) e Blue Origin. I contratti rientrano nella “Lane 2” della Fase 3 del programma NSSL (National Security Space Launch), il quale prevede missioni militari e di intelligence tra il 2025 e il 2029. I 13,5 miliardi di dollari sono stati divisi tra le tre aziende. SpaceX si è aggiudicata la fetta maggiore con 5,9 miliardi di dollari per un totale di 28 lanci, ULA ha ottenuto 5,4 miliardi per effettuare 19 lanci e Blue Origin 2,4 miliardi per 7 lanci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.