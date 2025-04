USA, le parole di Trump sul destino del DOGE e di Musk

MeteoWeb

I giorni di Elon Musk come consigliere senior della Casa Bianca potrebbero giungere al termine, insieme al suo Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE). Il Presidente Donald Trump ha accennato al fatto che il suo stretto alleato Musk potrebbe tornare a gestire le sue aziende a tempo pieno e che la tumultuosa missione del DOGE sarà stata compiuta dopo aver licenziato decine di migliaia di dipendenti pubblici. “Penso che lui sia fantastico, ma penso anche che abbia una grande azienda da gestire e quindi a un certo punto tornerà“, ha detto Trump sul CEO di Tesla. “Lui lo vuole. Lo terrei finché potessi”.

I commenti del Presidente, fatti lunedì 31 marzo durante una cerimonia di firma alla Casa Bianca per un ordine esecutivo che chiede un maggiore controllo dei rivenditori di biglietti per concerti, sono arrivati ​​in un momento di crescente preoccupazione pubblica per il caos e la confusione causati da DOGE, e mentre Tesla, un tempo in ascesa, sembra dirigersi verso un atterraggio brusco.

Musk è classificato come dipendente governativo temporaneo, con un limite di 130 giorni per i suoi servizi alla Casa Bianca. Con tale designazione, il suo mandato si dovrebbe concludere alla fine di maggio. Ma un funzionario della Casa Bianca ha detto a POLITICO a febbraio che non c’era una fine in vista per il suo periodo di lavoro al fianco di Trump e che era “qui per restare“.

Il lavoro di Musk al DOGE

Da quando è entrato a far parte del governo, Musk ha – secondo la sua stessa descrizione – preso una motosega per la forza lavoro federale, anche muovendosi per eliminare agenzie come la United States Agency for International Development e lo United States Institute of Peace. Il suo lavoro non è popolare, tuttavia, con più della metà degli elettori che in un recente sondaggio Quinnipiac afferma che il miliardario e il DOGE stanno danneggiando il Paese.

Trump ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca che l’influenza di DOGE sarebbe rimasta perché i membri del gabinetto e i responsabili delle agenzie hanno “imparato molto” dall’esperienza. “Ci sarà un punto in cui i segretari saranno in grado di fare questo lavoro”.

Un periodo difficile per Tesla

Tesla, nel frattempo, sta attraversando una grande turbolenza. Le vendite delle sue auto elettriche stanno precipitando in tutto il mondo mentre la rabbia alimentata da Musk rende i veicoli sempre più impopolari tra i consumatori che un tempo si riversavano sul marchio. Il prezzo delle azioni della società è crollato del 36% nel primo trimestre.

Musk sembrava aver preparato il terreno per la sua partenza al traguardo dei 130 giorni in un’intervista con Fox News la scorsa settimana, dicendo: “penso che avremo portato a termine la maggior parte del lavoro necessario per ridurre il deficit di un trilione di dollari entro quel lasso di tempo”.

