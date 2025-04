USA, le uova costano troppo: per Pasqua si colorano le patate

MeteoWeb

Con il costo delle uova che ha raggiunto livelli record negli Stati Uniti – fino a 13 dollari a dozzina, contro i meno di 5 di qualche mese fa – sui social impazzano le alternative creative per celebrare la Pasqua senza rinunciare alla tradizione delle uova decorate. Tra le soluzioni più popolari ci sono le patate, che, grazie alla loro forma simile alle uova, si prestano perfettamente a essere colorate. Scelte con coloranti naturali, possono anche essere consumate durante le feste, rendendole un’opzione sostenibile e originale.

Non mancano idee più fantasiose, come i marshmallow giganti: soffici, colorati e amatissimi dai bambini, stanno diventando una variante dolcissima delle classiche uova pasquali.

Altre alternative insolite includono le cipolle, apprezzate per la loro forma ma meno amate dai più piccoli per via dell’effetto lacrimante.

Infine, per chi cerca una soluzione economica e pratica, restano le classiche uova di plastica: disponibili in moltissimi negozi come Walmart, si trovano a poco meno di 2 dollari a dozzina, pronte per essere riempite con sorprese, dolcetti o messaggi.

