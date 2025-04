Vaccini mRNA contro i tumori: il grande progetto dalla Cina della cura low cost

MeteoWeb

Un decennio fa, i vaccini mRNA personalizzati contro il cancro erano trattamenti d’élite, con costi che potevano raggiungere il milione di dollari per paziente. Oggi, start-up biotecnologiche cinesi stanno sfidando questo paradigma, sviluppando terapie innovative a costi drasticamente ridotti.​ Likang Life Sciences, con sede a Pechino, ha recentemente ottenuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per avviare trial clinici sull’uomo del suo vaccino mRNA contro il cancro, denominato LK101. Questo rappresenta un traguardo significativo, essendo il primo prodotto cinese di questo tipo a raggiungere tale fase. Sebbene il prezzo finale non sia ancora stato stabilito, il fondatore Chen Li ha assicurato che sarà “significativamente inferiore” rispetto alle controparti occidentali.​

Anche ZSky, un’altra start-up pechinese fondata da Cheng Xudong, ex ricercatore biologico alla Northwestern University negli Stati Uniti, sta lavorando su vaccini personalizzati contro il cancro. Cheng stima che il costo del trattamento completo, composto da sei dosi, sarà inferiore a 100.000 yuan (circa 13.800 dollari), includendo materiali, consumabili e manodopera.​ Questi sviluppi potrebbero abbattere le barriere economiche che hanno finora limitato l’accesso a terapie avanzate, offrendo nuove speranze a milioni di pazienti in tutto il mondo. Tuttavia, come sottolineato dalla specialista in tumori pancreatici Neeha Zaidi della Johns Hopkins University, il costo rimane un ostacolo significativo per l’adozione diffusa di questi vaccini, potenzialmente creando disparità nell’accesso.​

Con l’avanzare della ricerca e lo sviluppo di soluzioni più accessibili, la Cina si posiziona come leader emergente nella lotta globale contro il cancro.

