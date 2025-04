Valanga sull’Annapurna II: crollo di ghiaccio scatena un impressionante fronte di detriti | VIDEO

MeteoWeb

Una gigantesca valanga ha investito il versante nord-est dell’Annapurna II, una delle imponenti vette dell’Himalaya nepalese, che si erge fino a 7.937 metri. L’evento, di impressionante potenza, è stato immortalato in immagini mozzafiato. Secondo le prime valutazioni, il distacco potrebbe essere stato provocato da un crollo di ghiaccio ad alta quota, con possibile coinvolgimento di masse rocciose. Un elemento significativo è l’assenza di recenti nevicate nell’area, dettaglio che rafforza l’ipotesi di un collasso strutturale piuttosto che di una valanga causata da accumuli di neve fresca.

La massa di detriti e ghiaccio si è riversata a valle con violenza, generando una nube bianca che ha oscurato per diversi minuti l’intero fianco della montagna. Un monito visivo della forza imprevedibile della natura. Alla data del 6 aprile 2025, non sono state segnalate vittime. Tuttavia, le autorità e i team di monitoraggio ambientale continuano a osservare attentamente l’area per rilevare eventuali rischi secondari. L’Annapurna II resta una delle montagne più impegnative e pericolose per gli alpinisti. Questo evento drammatico ne conferma ancora una volta la natura instabile e selvaggia.

