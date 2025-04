Valanga sul Gran Zebrù: travolta una persona in Alto Adige

MeteoWeb

I soccorritori sono in azione nella zona del Gran Zebrù a seguito dell’allarme lanciato per una persona travolta da una valanga. La massa nevosa si è staccata lungo il versante altoatesino dell’iconica vetta al confine con la Lombardia nel gruppo dell’Ortles, sopra l’abitato di Solda in Alto Adige. Le squadre stanno cercando la persona sotto la massa nevosa. In quella zona, il pericolo di slavine è ‘medio’ anche perché le elevate temperature favoriscono un maggior scivolamento.

Seguiranno aggiornamenti.

