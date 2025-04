Enorme valanga sul Monte Annapurna in Nepal: disperse due guide | VIDEO

MeteoWeb

Due guide alpine nepalesi sono disperse in una valanga avvenuta tra il Campo 2 e il Campo 3 sul Monte Annapurna, in Nepal, ha dichiarato l’organizzatore della spedizione. Rima Sherpa e Nima Tashi Sherpa sono stati colpiti dalla valanga mentre stavano scalando il Campo 3 dal Campo 2 sulla decima vetta più alta del mondo in Nepal. “Le ricerche sono iniziate subito dopo le segnalazioni di dispersi. Tuttavia, non sono ancora stati localizzati”, ha detto a Xinhua Pasang Phurba Sherpa, direttore esecutivo di Seven Summit Treks.

Ben 66 scalatori hanno ricevuto i permessi per scalare il Monte Annapurna, alto 8.091 metri, nella stagione di arrampicata primaverile che inizia ad aprile e dura fino a maggio, secondo il Dipartimento del turismo del Nepal.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.