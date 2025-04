Valanga sul Monte Vettore blocca escursionisti: ricerca di eventuali persone coinvolte

MeteoWeb

Alcuni escursionisti sono rimasti bloccati presso il rifugio Zilioli, sul Monte Vettore, nel territorio di Arquata del Tronto. La causa è una valanga che, staccatasi dalla montagna, ha ostruito il sentiero che permette la discesa a valle, rendendo impossibile il rientro in sicurezza. In soccorso degli escursionisti sta intervenendo il personale del presidio montano dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, unitamente agli uomini del Soccorso Alpino e agli operatori del 118. L’elicottero Drago 155, partito dal reparto volo di Pescara, ha raggiunto la zona per supportare le operazioni di soccorso dall’alto.

Nel frattempo, a terra, le squadre di emergenza stanno procedendo con attrezzature specifiche alla ricerca di eventuali persone coinvolte nella valanga e al monitoraggio del fronte nevoso per prevenire ulteriori pericoli.

Le condizioni meteo in quota sono difficili e potrebbero complicare le operazioni, ma i soccorritori stanno operando senza sosta per garantire la sicurezza degli escursionisti. Non si hanno ancora notizie certe sul numero di persone bloccate, ma gli interventi sono in corso per riportarle a valle in sicurezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.