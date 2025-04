Valanghe sull’Appennino, pericolo 3: ecco cosa sapere prima di partire

MeteoWeb

Le recenti abbondanti nevicate che hanno interessato la dorsale appenninica, in particolare i rilievi di Umbria e Abruzzo, hanno generato un significativo innalzamento del rischio valanghe, reso ancora più concreto dai numerosi distacchi spontanei registrati nelle ultime ore. Di fronte a questa situazione, il Soccorso Alpino e Speleologico lancia un appello alla massima prudenza a tutti coloro che intendono frequentare la montagna, invitando a non sottovalutare le insidie che la neve primaverile può nascondere.

Secondo il bollettino ufficiale emesso da Meteomont, il livello di pericolo è attualmente classificato come 3 su una scala di 5, ovvero “marcato”. Le zone maggiormente interessate da questa criticità sono l’Appennino Umbro-Marchigiano meridionale, in particolare i Monti Sibillini, il massiccio del Gran Sasso – sia sul versante orientale che occidentale – i Monti della Laga e la Maiella. In queste aree, i versanti esposti risultano particolarmente instabili e vulnerabili ai cedimenti del manto nevoso, complici le recenti condizioni meteo che hanno favorito accumuli irregolari di neve, spesso portata dal vento.

Per chi si appresta a intraprendere escursioni in ambiente innevato, la preparazione e la prudenza devono essere considerate priorità assolute. Affrontare la montagna in queste condizioni richiede competenza, consapevolezza dei rischi e un equipaggiamento adeguato. È indispensabile dotarsi di ARTVA, pala e sonda, strumenti fondamentali per il soccorso in caso di valanga. È inoltre necessario indossare abbigliamento tecnico idoneo, in grado di garantire protezione contro il freddo e l’umidità, e portare con sé un cambio asciutto, un telefono completamente carico, un power bank e un sistema GPS per l’orientamento.

I percorsi che attraversano pendii ripidi, creste e canaloni meritano una valutazione attenta: si tratta di zone dove il rischio di distacchi spontanei è maggiore e dove il manto nevoso, anche se apparentemente compatto, può rivelarsi instabile. È fortemente sconsigliato attraversare pendii con inclinazione superiore ai 30 gradi senza un’accurata analisi preventiva delle condizioni nivologiche.

Anche l’esperienza non può annullare del tutto il pericolo. Il concetto di “rischio zero” in montagna è illusorio: anche le escursioni apparentemente semplici possono trasformarsi in situazioni critiche se affrontate con superficialità o in assenza di un’adeguata preparazione. Va inoltre tenuto presente che, pur con un sistema di soccorso altamente efficiente, gli interventi in ambiente montano richiedono tempo e risorse, e la tempestività non sempre coincide con l’immediatezza.

In caso di emergenza, è fondamentale contattare immediatamente il numero unico europeo 112, specificando la necessità di un intervento da parte del Soccorso Alpino e Speleologico.

La montagna in primavera offre scenari spettacolari, ma nasconde anche insidie che possono rivelarsi fatali per chi le affronta con leggerezza. Rispettare l’ambiente, informarsi preventivamente, adottare tutte le misure di sicurezza e valutare attentamente ogni scelta sono le chiavi per vivere l’esperienza in quota con responsabilità e in sicurezza. La montagna non perdona l’improvvisazione: affrontarla con rispetto è il primo passo per goderne la bellezza.

