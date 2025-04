Valle d’Aosta, allerta valanghe: 2 metri di neve e danni al Rifugio Vittorio Sella, sentiero inaccessibile

MeteoWeb

Dopo settimane di abbondanti nevicate sulle Alpi Graie, anche il cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso ha subito le conseguenze estreme di una stagione invernale eccezionalmente intensa. Il Rifugio Vittorio Sella, storico punto di riferimento per escursionisti e alpinisti a quota 2.588 metri, è stato investito dal soffio di una valanga che ha causato danni agli interni della struttura. Nonostante l’evento, fortunatamente non si registrano feriti, e i danni, pur visibili, non compromettono l’integrità dell’edificio.

Oltre due metri di neve: una stagione fuori scala

Negli ultimi giorni, l’area del Gran Paradiso è stata interessata da precipitazioni nevose molto abbondanti, con accumuli che in quota hanno superato i due metri. Una quantità straordinaria che ha messo sotto stress sia l’ambiente alpino sia le strutture presenti sul territorio, come il Rifugio Vittorio Sella. Le immagini recenti mostrano il rifugio quasi completamente sepolto dalla neve, con neve che ha invaso anche l’interno.

Il soffio della valanga e i danni alla struttura

La valanga, pur non colpendo direttamente con la massa nevosa compatta, ha generato una forte onda d’urto – il cosiddetto “soffio” – che ha sfondato porte e finestre, spingendo la neve all’interno dei locali. In particolare, il salone principale e le cucine sono stati invasi, con danni ad arredi e attrezzature.

Nonostante l’impatto violento, la struttura portante del rifugio ha resistito. A confermarlo è Jean Mappelli, gestore della struttura, che ha definito i danni “contenuti” e limitati agli infissi e agli interni. La tenuta delle fondamenta e dei muri perimetrali ha evitato conseguenze più gravi.

Quando riapre il Rifugio Sella?

Al momento, il rifugio non è accessibile né utilizzabile. L’intervento di ripristino sarà possibile solo quando le condizioni meteorologiche miglioreranno e il pericolo valanghe sarà rientrato. Secondo quanto comunicato dal gestore, la riapertura al pubblico è prevista per l’inizio di giugno 2025, in concomitanza con la normale apertura stagionale.

Fino ad allora, la struttura rimarrà chiusa e priva di supporto per eventuali escursionisti o scialpinisti che dovessero trovarsi in difficoltà nella zona.

Un episodio raro ma non inedito

La valanga che ha colpito il Rifugio Vittorio Sella è un evento eccezionale, ma non unico nella storia della struttura. Si tratta infatti del secondo episodio noto con impatti significativi: il primo risale al lontano 1986, quando un evento simile colpì l’edificio.

Alla luce dei cambiamenti climatici e dell’aumentata frequenza di eventi estremi in quota, il Parco Nazionale Gran Paradiso, in collaborazione con la Regione Valle d’Aosta, sta valutando la possibilità di installare sistemi di protezione valanghiva, come paravalanghe, nei punti critici di distacco.

Escursionismo e scialpinismo: le raccomandazioni

Data la situazione attuale, l’accesso al rifugio è fortemente sconsigliato. In particolare:

Escursionismo : vietato in assenza di esperienza e attrezzatura da ambiente invernale.

: vietato in assenza di esperienza e attrezzatura da ambiente invernale. Scialpinismo : consentito solo ad esperti, con verifica del rischio valanghe e della stabilità del manto nevoso .

: consentito solo ad esperti, con verifica del rischio e della stabilità del . Rifugio: attualmente inagibile, non offre appoggio o riparo in caso di emergenza.

Per chi desidera raggiungere il rifugio in sicurezza, si consiglia di attendere la riapertura estiva, prevista per giugno 2025, quando saranno garantite le condizioni ottimali per il transito e l’accoglienza.

Conclusione: resilienza e responsabilità in alta quota

Il caso del Rifugio Vittorio Sella ricorda quanto l’ambiente montano possa essere affascinante ma anche fragile e imprevedibile. La struttura, pur colpita da un evento violento, ha dimostrato una notevole capacità di resistenza, e tornerà presto a offrire ospitalità a chi vorrà vivere l’esperienza del Gran Paradiso in sicurezza.

Nel frattempo, è fondamentale affidarsi alle comunicazioni ufficiali, rispettare le allerte valanghe, consultare i bollettini meteo e considerare sempre la montagna come un ambiente che richiede preparazione, rispetto e consapevolezza.

