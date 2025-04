Valle d’Aosta, frana incombe sulla regionale per Ollomont: strada chiusa

MeteoWeb

Maurizio Lanivi, sindaco di Valpelline, in Valle d’Aosta, ha disposto la chiusura precauzionale della strada regionale per Ollomont dal chilometro 0+300. Si è verificata “una piccola colata, è proprio sulla verticale della strada regionale. Al momento il comune di Ollomont non è raggiungibile“, spiega il primo cittadino. “La colata è in bilico sulla strada, quindi per motivi di sicurezza la regionale viene chiusa sino al sopralluogo di domattina da parte del geologo. Ci sono già i tecnici della Regione, però sta piovendo, ci sono delle crepe profonde, quindi al momento non si può aprire la strada”, aggiunge il sindaco Lanivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.