Vance incontra il premier dell’India: “progressi sui dazi”

Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi a New Delhi, mentre l’India si appresta a raggiungere un accordo commerciale per evitare dazi doganali. L’ufficio di Modi ha dichiarato che ci sono stati “progressi significativi nei negoziati“. New Delhi spera di ottenere un segnale positivo entro la pausa di 90 giorni sui dazi elevati annunciata dal presidente Trump. Anche l’ufficio di Vance ha riferito “progressi significativi” nei colloqui e ha affermato che è stata definita una tabella di marcia per lo svolgimento delle discussioni economiche.

La visita arriva 2 mesi dopo i colloqui di Modi alla Casa Bianca con Trump, durante i quali l’India si è impegnata ad acquistare più petrolio e gas dagli Stati Uniti per compensare il suo surplus commerciale con Washington. Tuttavia, ciò non ha impedito all’India di subire dazi del 26% da parte di Trump, successivamente ridotti al 10% per il periodo di 90 giorni.

