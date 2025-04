Venezia, i gondolieri sub e la Guardia di Finanza recuperano 8 quintali di rifiuti dai fondali dei canali | FOTO

MeteoWeb

Nuova immersione per i gondolieri sub a Venezia. Nella quinta immersione della stagione, sono stati ripuliti i fondali dei Rii dei Tre Ponti, del Tentor, Briati, di San Sebastiano e di San Basegio. In questa occasione, i volontari dell’Associazione Gondolieri sub si sono immersi con i sommozzatori del Reparto Operativo della Guardia di Finanza. Un “gemellaggio” nato un anno fa, in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dalla fondazione del Corpo, con un’operazione congiunta a Murano.

Il bilancio, al termine dell’immersione, è di 8 quintali di rifiuti recuperati. Sono stati ritrovati due vasi da wc interi, due colonne di marmo, diversi tubi e grondaie, una cinquantina di copertoni, due transenne, un monopattino, un cestello della lavatrice, due sedie da scrivania e molte bottiglie in vetro e plastica.

L’attività di pulizia è stata coordinata dalla Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico e svolta in collaborazione con Veritas che si occuperà dello smaltimento dei rifiuti.

