Vertice Meloni-Vance a Palazzo Chigi: “Italia partner chiave per gli Usa, amicizia solida e visione comune” | FOTO

E’ arrivato a Palazzo Chigi il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance per il bilaterale con il premier Giorgia Meloni. Ad accogliere il vice di Trump, il picchetto d’onore schierato al centro del cortile del palazzo del governo italiano. “Io credo che l’Italia possa essere un partner estremamente importante nell’Europa e nel Mediterraneo. C’è un rapporto privilegiato” degli Usa ”con noi”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni. “Sono onorata di accogliere a palazzo Chigi, Vance. Ieri alla Casa Bianca abbiamo avuto un fantastico incontro a Washington”, continua il premier italiano.

Le parole di Vance

“Apprezzo la nostra amicizia, sia quella tra le nostre nazioni che tra noi personalmente”. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti, Jd Vance. Dopo aver scherzato sulla scelta di parlare in italiano (“anche se mi avesse insultato lo avrebbe fatto nella lingua più bella immaginabile”), Vance ha riportato i saluti di Donald Trump “a lei e a tutti gli italiani”.

Il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance ha annunciato di voler “aggiornare” il premier sugli sviluppi nei negoziati tra Russia e Ucraina e su “alcune delle cose che sono successe anche nelle ultime 24 ore”. “Non voglio dare giudizi affrettati – ha aggiunto – ma siamo ottimisti di poter far finire questa guerra brutale”.

Grandi elogi per Roma. “Avremo delle buone conversazioni, ma mi farò anche ispirare dall’essere in questa città bellissima e piena di persone meravigliose”. “Stamattina giravo in macchina tra le strade di Roma, con mia moglie e i miei tre figli, e non vediamo l’ora di passare la Pasqua qui”, ha detto il vicepresidente. “Questo è un posto che è stato costruito da persone che amavano l’umanità e amavano Dio – ha proseguito – e le strade, i palazzi, il panorama meraviglioso innalzano veramente lo spirito umano”.

