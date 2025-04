Viareggio, bimbo di un anno ingoia una pila: è grave

MeteoWeb

Un bambino di un anno è stato trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo aver ingoiato una pila. L’incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio di oggi poco dopo le 16:30 a Torre del Lago, in Versilia. Non appena i parenti del piccolo si sono accorti di quanto accaduto, hanno dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto l’automedica. Subito dopo essere stato visitato, il bimbo è stato trasferito in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

