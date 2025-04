Vieri in ospedale alle Maldive: tosse e dolori, rientro anticipato in Italia

MeteoWeb

Doveva essere un’ennesima parentesi di relax al caldo delle Maldive per Christian Vieri, Costanza Caracciolo e le loro figlie Stella e Isabel. Tuttavia, il lungo ponte di primavera 2025 si è trasformato in un imprevisto rientro anticipato a causa di un malessere che ha colpito l’ex bomber. A confermare lo stato di salute è stato lo stesso “Bobo” Vieri, 51 anni, attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Un selfie con la maschera per l’ossigeno e una foto da un letto d’ospedale hanno subito destato preoccupazione tra i fan. In un video successivo, Vieri ha spiegato di essere partito dall’Italia con tosse e dolori alle ossa, sperando in un rapido miglioramento con antidolorifici.

La situazione, però, è peggiorata, spingendo l’ex attaccante a consultare un medico domenica scorsa. La diagnosi ha evidenziato un problema al polmone sinistro, con conseguente prescrizione di antibiotici. Nonostante la terapia, la tosse persistente ha costretto la famiglia a interrompere la vacanza dopo appena uno o due giorni di mare.

Anche Costanza Caracciolo ha confermato le difficili condizioni di salute del marito, sottolineando come abbia trascorso la maggior parte del soggiorno a letto. Il rientro a Milano è previsto per oggi, giovedì, dove Vieri si sottoporrà a ulteriori accertamenti medici per comprendere appieno la natura del suo malessere. Un epilogo inatteso per una vacanza che doveva essere all’insegna del riposo e della serenità familiare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.