Vinitaly: Commissari Ue a Casa Coldiretti con il flash mob dei giovani produttori

Un flash mob per difendere i valori del vigneto italiano sotto l’attacco di “immotivate campagne di demonizzazione per ricordare che il vino italiano è salute, storia, cultura e tradizione”. E’ l’iniziativa dei giovani della Coldiretti in programma domani, lunedì 7 aprile, alle ore 11 a Casa Coldiretti al Vinitaly, in occasione della visita del Commissario europeo alla Salute Olivér Várheliy che incontrerà il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, e il segretario generale, Vincenzo Gesmundo, alla presenza anche dell’amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia.

“Mentre si discute della possibilità di apporre assurde scritte allarmistiche sulle bottiglie di vino, la provocazione dei giovani della Coldiretti punta a ricordare che la realtà è ben diversa e proprio il vino è diventato nel corso degli anni il simbolo di un modello di consumo moderato con effetti benefici sulla salute”, si legge in una nota.

Alle ore 13.45, spazio alla visita del Commissario all’Agricoltura Cristophe Hansen, con focus sul nuovo piano Ue per il vino e sul futuro dell’intera agricoltura europea.

Alle ore 15, la presentazione della birra da filiera tutta Sarda alla presenza, con Gesmundo e Prandini, del Presidente del Consorzio Birra Italiana, Teo Musso, del Presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, del direttore Coldiretti Sardegna e Capo Area Economica Coldiretti, Luca Saba, e di Paolo Mori del Birrificio Quattro.

Alle ore 16, la presentazione presso il Padiglione Veneto del libro “Il Cibo a pezzi”, il saggio scritto da Vincenzo Gesmundo, Felice Adinolfi e Roberto Weber ed edito da Bompiani che analizza il ruolo del cibo nella società contemporanea, non solo come elemento essenziale per la nutrizione umana, ma anche come strumento di potere economico e politico.

Alle ore 16.45 tavola rotonda sul vigneto Toscana.

