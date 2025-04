Violenta tempesta di sabbia in Iraq: problemi respiratori e caos voli | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta di sabbia ha investito le regioni centrali e meridionali dell’Iraq, causando gravi problemi respiratori a oltre mille persone. Le province più colpite, secondo fonti sanitarie locali, sono Muthanna, Najaf, Diwaniyah, Dhi Qar e Basra, dove si sono registrati centinaia di casi di soffocamento, in particolare tra i bambini. Le immagini diffuse sui social mostrano città immerse in una densa foschia rossa o arancione, con la visibilità ridotta a meno di un km. L’emergenza ha comportato l’interruzione dei voli negli aeroporti di Najaf e Basra e frequenti blackout elettrici. Per far fronte alla crisi, ospedali e paramedici sono stati mobilitati, mentre polizia e civili indossavano mascherine per proteggersi dalla polvere. Le autorità prevedono un miglioramento delle condizioni meteo entro martedì.

Tempesta di sabbia avvolge l'Iraq

Violenta tempesta di sabbia in Iraq

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.