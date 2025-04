Virghe di grandine: il fenomeno spettacolare che non tocca mai il suolo

MeteoWeb

L’instabilità atmosferica riesce a creare meraviglie che, in alcuni casi, si concentrano in un solo scatto. In un’immagine recente, si potevano ammirare contemporaneamente virghe di grandine, un vivace arcobaleno e nubi minacciose: un mosaico di fenomeni che racconta la complessità e la bellezza del tempo atmosferico.

Tra questi, le virghe di grandine sono forse il fenomeno meno conosciuto, ma tra i più affascinanti da osservare. Cosa sono esattamente? E come si formano?

Cosa sono le virghe di grandine

Le virghe di grandine si verificano quando chicchi di grandine si staccano dalla base di una nube temporalesca, in genere un cumulonembo, iniziando la loro discesa verso il suolo.

Tuttavia, attraversando uno strato d’aria più calda o particolarmente secca, questi chicchi si sciolgono (o sublimano) prima di raggiungere terra. Il risultato? Lunghe scie verticali o inclinate che si sviluppano sotto le nubi, visibili a occhio nudo ma che non culminano mai con la grandine che tocca effettivamente il suolo.

È un processo simile a quello che si osserva con le virghe di pioggia o di neve: in tutti i casi, la precipitazione si dissolve nell’atmosfera durante la caduta, creando suggestivi “filamenti” sospesi a metà strada tra cielo e terra.

Nel caso della grandine, i chicchi si formano nella parte più fredda e alta della nube. Ma quando iniziano a cadere e incontrano strati d’aria più caldi, possono sciogliersi completamente e trasformarsi in pioggia, o addirittura evaporare del tutto prima di arrivare al suolo, se l’aria è molto secca.

E più in generale, cosa sono le virghe?

Parlando in senso più ampio, le virghe sono scie di precipitazione che cadono da una nube ma si dissolvono nell’aria prima di raggiungere il suolo. Il termine deriva dal latino virga, che significa “ramo” o “verga”, proprio per la forma sottile e allungata che caratterizza queste formazioni.

Questo fenomeno si verifica quando le gocce di pioggia o i cristalli di neve attraversano uno strato di atmosfera particolarmente caldo o secco. Durante la discesa, evaporano o sublimano, scomparendo prima di toccare terra e lasciando dietro di sé le caratteristiche strisce visibili sotto la base della nube.

Come riconoscere le virghe

Le virghe appaiono come sottili strisce o filamenti che pendono dalle nubi, talvolta ricordando i tentacoli di una medusa o i batuffoli di cotone mossi dal vento. Possono essere formate da gocce d’acqua o da cristalli di ghiaccio, a seconda della temperatura dell’atmosfera e del tipo di nube da cui si originano.

Questo fenomeno si osserva frequentemente sotto diversi tipi di nubi: dai più alti cirrocumuli e altostrati, fino ai più bassi stratocumuli e cumulonembi. Le condizioni ideali? Un’atmosfera con strati di aria secca negli strati inferiori, situazione tipica delle giornate estive o delle zone aride.

Il meccanismo di formazione

La formazione delle virghe segue un processo relativamente semplice: quando la nube produce precipitazioni, queste iniziano a cadere, ma se incontrano un ambiente sottostante troppo secco o caldo, l’acqua evapora e la neve sublima. Dal nostro punto di osservazione a terra, il risultato è quello di vedere le nubi “sfiorare” il suolo senza mai raggiungerlo realmente, disegnando spettacolari scie verticali o inclinate nel cielo.

Perché le virghe sono importanti (oltre che spettacolari)

Dal punto di vista estetico, poche cose sono così suggestive come le virghe illuminate dalla luce dorata dell’alba o del tramonto: i giochi di luce e colore che si creano sulle scie offrono spettacoli naturali mozzafiato.

Dal punto di vista meteorologico, però, il fenomeno ha implicazioni più serie. L’evaporazione o la sublimazione della precipitazione sottrae calore all’aria circostante, provocando un rapido raffreddamento che può generare forti correnti discendenti, come downburst o microburst. Queste correnti possono risultare molto pericolose, specialmente per l’aviazione, poiché alterano improvvisamente la dinamica dell’aria vicino al suolo.

È importante, quindi, non confondere le virghe con le vere e proprie bande di precipitazione che raggiungono terra, e riconoscere la loro presenza può offrire preziose indicazioni sui fenomeni atmosferici in atto.

In sintesi

Le virghe, e in particolare le virghe di grandine, rappresentano uno dei fenomeni meteorologici più affascinanti e complessi da osservare. Non solo arricchiscono il cielo con scenari unici e irripetibili, ma offrono anche importanti spunti di studio per comprendere meglio la dinamica delle precipitazioni e i rischi associati.

La prossima volta che solleverai lo sguardo al cielo e noterai quelle misteriose strisce che si dissolvono a mezz’aria, saprai di essere testimone di uno spettacolo tanto bello quanto carico di significato meteorologico.

