Volo tutto al femminile di Blue Origin, le emozioni dell’equipaggio e l’aneddoto su Katy Perry | FOTO

MeteoWeb

Concluso con successo il volo suborbitale NS-31 della compagnia Blue Origin di Jeff Bezos, che ha portato 6 donne a fluttuare per una manciata di minuti nello spazio. La navetta New Shepard è atterrata come da programma nel deserto texano con i suoi tre paracaduti dispiegati: a bordo la popstar Katy Perry, la fidanzata di Bezos Lauren Sanchez, l’anchor di CBS Gayle King, l’ex scienziata della NASA Aisha Bowe, l’attivista Kerianne Flynn e l’astrofisica Amanda Nguyen, che hanno composto il primo equipaggio tutto al femminile a raggiungere lo spazio dal 1963.

La missione è durata in tutto dieci minuti dal lancio all’atterraggio, e ha raggiunto un’altitudine massima all’apogeo di 107 chilometri, secondo quanto reso noto dalla stessa Blue Origin; appena sopra la “linea di Karman”, il limite convenzionalmente considerato come oltre l’atmosfera.

I primi istanti dopo l’uscita dalla capsula

Ad aprire il portello della capsula subito dopo il touchdown è stato lo stesso Jeff Bezos. La prima è stata la fidanzata Lauren Sanchez, che lo ha abbracciato e ha subito chiesto di vedere i figli. Visibilmente commossa per il volo, ha spiegato con gli occhi lucidi di aver visto una Luna spettacolare e di aver percepito la Terra così “calma e viva: siamo tutti qui insieme, siamo più connessi di quanto pensiamo”. “Sento che non so nemmeno quanto questo viaggio mi cambierà”, ha aggiunto, spiegando di aver provato gioia e gratitudine durante il volo. Poi, scherzando davanti alle telecamere, ha esclamato: “Jeff, se non volevi sposarmi non era necessario mandarmi addirittura nello spazio!”.

La seconda a uscire dalla capsula è stata la cantante Katy Perry, che durante il volo ha intonato “What a wonderful world” di Louis Armostrong. Sulla scaletta della New Shepard, la cantante ha alzato al cielo una margherita e una volta posati i piedi sulla terra, si è chinata a baciarla. “Ho scelto la margherita perché è un fiore forte e resiliente che cresce in ogni condizione e ricorda la bellezza della Terra“, ha detto Perry, intervistata dopo il volo. La margherita rappresenta anche una dedica alla figlia Daisy, avuta con l’attore Orlando Bloom: la cantante si è commossa parlando di lei e ha affermato che il volo nello spazio è stata la più bella esperienza della sua vita dopo quella della maternità. Lanciando il suo prossimo tour, ha anche affermato di voler scrivere una canzone sulla sua esperienza nello spazio.

Come lei, anche la presentatrice Gayle King ha baciato la terra non appena uscita dalla capsula, ricordando di aver accettato la sfida dello spazio nonostante la sua paura del volo, spinta e sostenuta dall’amica e collega Oprah Winfrey che l’ha attesa a terra. King ha descritto la sensazione di quiete e tranquillità provata in assenza di gravità: “e quando guardi il pianeta, pensi che è da lì che siamo venuti. E per me è un promemoria di come dobbiamo fare meglio”. King ha anche raccontato della canzone cantata da Katy Perry e di come gli altri membri dell’equipaggio abbiano incoraggiato la popstar a cantare una delle sue canzoni, ma Perry ha insistito sul fatto che il momento non riguardava lei.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.