Sale l’attesa per il prossimo volo Blue Origin: Lady Bezos e altre 5 vip portano il glamour nello spazio

Le sei protagoniste del prossimo volo suborbitale di Blue Origin hanno ultimato allenamento e preparativi in vista del lancio dal Texas di lunedì prossimo. A bordo del veicolo New Shepard, ci saranno Lauren Sanchez, futura moglie di Jeff Bezos, capo di Blue Origin, e altre cinque donne vip. Con Lauren, parteciperanno all’impresa l’anchor di CBS, Gayle King, e l’ex scienziata della NASA, Aisha Bowe, (entrambe afroamericane), la popstar Katy Perry, l’attivista Kerianne Flynn e l’astrofisica vietnamita Amanda Nguyen, il cui sogno di volare nello spazio sfumò dopo il trauma subito quando, da studentessa di Harvard, rimase vittima di uno stupro.

“Porteremo il glam nello spazio“, hanno detto le sei “turiste spaziali” che, salvo possibili complicazioni tecniche o meteo, diventeranno il primo equipaggio spaziale solo femminile dopo il volo orbitale solitario della cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova nel 1963. “Tu sei la nostra assicurazione”, hanno detto le compagne di viaggio a Lauren, dopo che la giornalista e pilota, che a fine luglio sposerà il fondatore di Amazon a Venezia, aveva rivelato una certa trepidazione per il volo di appena 11 minuti.

Una volta raggiunta la quota prevista – 100 chilometri sopra il livello del mare contro il doppio della Tereshkova oltre 60 anni fa – le sei “turiste spaziali” potranno slacciare le cinture, galleggiare in condizioni di microgravità e ammirare la Terra dall’alto per circa quattro minuti prima dell’inizio della discesa. “Sarà la prima volta che qualcuno andrà nello spazio con capelli e trucco a posto“, ha commentato una reporter di Elle che ha intervistato le sei donne per la cover story della rivista di aprile. “Lo spazio sarà finalmente glamour… Chi mai salirebbe su un volo spaziale senza essersi sistemato per bene? Magari potessi portarmi il team trucco“, ha risposto Perry mentre Sanchez ha scherzato sulle “ciglia finte che voleranno in assenza di peso“.

Le donne nello spazio

Solo l’11% del totale delle persone che hanno viaggiato nello spazio sono donne. Le sei turiste spaziali in partenza hanno dedicato parte dell’intervista con Elle all’importanza di avere più donne nelle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e il valore di modelli famosi per le ragazzine di colore. Sanchez, che ha organizzato la missione complici i miliardi del futuro consorte, ha raccontato di aver scelto ciascuna delle compagne di avventura per la loro dimostrata capacità di ispirare. “Ognuna è una narratrice a suo modo. Andranno nello spazio e riusciranno, ciascuna in modi diversi, a trasmettere ciò che hanno provato”, ha detto.

