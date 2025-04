Volonaut rivoluziona la mobilità: annunciata Airbike, la prima moto volante | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’azienda Volonaut, specializzata in soluzioni di mobilità aerea personale e guidata da Tomasz Patan — co-fondatore di Jetson Aero, celebre per il Jetson One — ha annunciato lo sviluppo di Airbike, un innovativo veicolo monoposto considerato il più piccolo e leggero mezzo aereo alimentato capace di trasportare un pilota. L’Airbike si configura come una vera e propria “moto volante”, combinando tecnologie avanzate di propulsione — probabilmente basate su jet o turbine — per consentire volo stazionario (hovering) e decollo/atterraggio verticali (VTOL). Pensato per la mobilità personale, il veicolo punta a offrire una soluzione agile ed efficace per spostamenti in ambienti urbani o in aree difficilmente raggiungibili con mezzi convenzionali.

Fino al rilascio del teaser, il progetto era stato sviluppato in assoluta segretezza, suscitando ora grande curiosità tra appassionati e operatori del settore. Le potenziali applicazioni dell’Airbike spaziano dai trasporti personali alle operazioni di emergenza, fino all’uso ricreativo.

Tuttavia, il successo commerciale di Airbike dipenderà da diversi fattori:

Regolamentazioni specifiche per i veicoli volanti ultraleggeri

Costi di produzione e acquisto

Sicurezza operativa

Autonomia di volo

Controllo della rumorosità (l’uso di propulsori jet richiederà probabilmente dispositivi di protezione acustica come caschi anti-rumore).

Il precedente tentativo di portare sul mercato una “bici volante” da parte della giapponese A.L.I. Technologies con l’Aero-X aveva infatti svelato le difficoltà del settore, proponendo un prodotto con un prezzo di lancio di circa 500.000 dollari. Con Airbike, Volonaut intende spingersi oltre, mirando a rivoluzionare la mobilità aerea personale. Le prossime tappe saranno decisive: il primo volo pubblico, la certificazione aeronautica e l’avvio della produzione in serie.

Foto









/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.