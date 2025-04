Vortici “diabolici” su Marte: dust devil “divora” diavolo di polvere più piccolo | VIDEO

MeteoWeb

Un dust devil su Marte “divora” uno più piccolo in un breve video composto da immagini scattate da una telecamera di navigazione a bordo del rover Perseverance della NASA. Queste colonne di aria e polvere vorticose, a volte imponenti, sono comuni su Marte. La fine del turbinio di polvere più piccolo è stata catturata durante un esperimento di imaging condotto dal team scientifico di Perseverance per comprendere meglio le forze in gioco nell’atmosfera marziana.

Perseverance e i dust devil su Marte

Quando il rover ha scattato queste immagini da circa 1 km di distanza, il dust devil più grande era largo circa 65 metri, mentre il più piccolo era largo circa 5 metri. Altri 2 “diavoli di polvere” possono essere visti sullo sfondo a sinistra e al centro. Perseverance ha registrato la scena il 25 gennaio mentre esplorava il bordo occidentale del cratere Jezero di Marte in una posizione chiamata “Witch Hazel Hill”.

“I vortici convettivi, detti anche diavoli di polvere, possono essere piuttosto diabolici“, ha affermato Mark Lemmon, scienziato di Perseverance presso lo Space Science Institute di Boulder, Colorado. “Questi mini-turbini vagano sulla superficie di Marte, raccogliendo polvere mentre si muovono e riducendo la visibilità nella loro area immediata. Se due diavoli di polvere si scontrano, possono annientarsi a vicenda o fondersi, con quello più forte che consuma quello più debole“.

La scienza dei vortici

I “diavoli di polvere” si formano da colonne di aria calda che salgono e ruotano. L’aria vicino alla superficie del pianeta si riscalda a contatto con il terreno più caldo e sale attraverso l’aria più densa e fredda soprastante. Mentre altra aria si muove lungo la superficie per prendere il posto dell’aria calda che sale, inizia a ruotare. Quando l’aria in arrivo sale nella colonna, prende velocità come un pattinatore sul ghiaccio che gira portando le braccia più vicine al corpo. L’aria che entra raccoglie anche polvere e nasce un dust devil.

“I dust devil svolgono un ruolo significativo nei modelli meteorologici marziani“, ha affermato Katie Stack Morgan, project scientist per il rover Perseverance presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nella California meridionale. “Lo studio dei diavoli di polvere è importante perché questi fenomeni indicano le condizioni atmosferiche, come le direzioni e la velocità prevalenti del vento, e sono responsabili di circa metà della polvere nell’atmosfera marziana“.

Dall’atterraggio nel 2021, Perseverance ha ripreso le immagini di mulinelli di polvere in numerose occasioni, tra cui una il 27 settembre 2021, quando uno sciame ha danzato sul fondo del cratere Jezero e il rover ha utilizzato il suo microfono SuperCam per registrarne i suoni.

Gli orbiter Viking della NASA, negli anni ’70, furono i primi veicoli spaziali a fotografare i dust devil marziani. Due decenni dopo, la missione Pathfinder dell’agenzia fu la prima a fotografarne uno dalla superficie e ne rilevò persino uno che passava sopra il lander. I rover gemelli Spirit e Opportunity sono stati testimoni più volte. Anche Curiosity, che sta esplorando il Mount Sharp nel cratere Gale sul lato opposto del Pianeta Rosso rispetto a Perseverance, li vede.

Catturare un’immagine o un video di un dust devil con un veicolo spaziale richiede un po’ di fortuna. Gli scienziati non possono prevedere quando appariranno, quindi Perseverance monitora regolarmente tutte le direzioni. Quando gli scienziati li vedono verificarsi più frequentemente in un momento specifico del giorno o avvicinarsi da una certa direzione, usano queste informazioni per concentrare il loro monitoraggio per cercare di catturare altri vortici.

