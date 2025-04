Vulcano Kilauea, nuovo episodio eruttivo alle Hawaii

MeteoWeb

L’episodio 17 dell’eruzione in corso sulla sommità del vulcano Kilauea, alle Hawaii, è proseguito anche oggi. L’episodio eruttivo iniziato la notte di lunedì 7 aprile ha finora comportato fontane di lava a bassa quota e colate laviche sul fondo del cratere. È possibile che l’episodio 17 non produca le fontane di lava ad alta quota che hanno caratterizzato gli episodi precedenti. “L’inizio dell’episodio 17 si è verificato prima del previsto, poiché le fontane sono iniziate prima che l’inclinazione tornasse alla soglia prevista, precedentemente associata all’inizio degli episodi“, ha scritto l’USGS Hawaiian Volcano Observatory. “Una lenta deflazione ha accompagnato l’inizio dell’eruzione e non è chiaro se l’episodio 17 produrrà fontane di lava ad alta quota”.

Non è stata rilevata alcuna attività significativa lungo la Rift Zone Est o la Rift Zone Sud-Ovest del vulcano Kilauea, e il livello di allerta vulcanica USGS rimane a WATCH.

Il Kilauea, uno dei vulcani più attivi al mondo, erutta a intermittenza da oltre tre mesi, da quando è esploso il 23 dicembre. Durante gli episodi eruttivi, le fontane di lava hanno raggiunto altezze di 300 metri, attirando i visitatori ad ammirare il bagliore infuocato dell’Hawaii Volcanoes National Park. Gli episodi, intervallati da pause di attività, sono durati da poche ore a oltre una settimana. La lava è rimasta all’interno della caldera sommitale del vulcano e all’interno del parco, e nessuna area residenziale è stata minacciata.

L’attuale eruzione è stata caratterizzata da fontane di lava episodiche “mai viste in nessuna delle altre” eruzioni dal 2020, ha detto l’USGS Hawaiian Volcano Observatory.

Il Kilauea, situato nella parte sudorientale della Big Island, circa 320 chilometri a sud-est di Honolulu, è uno dei vulcani più attivi al mondo e il più attivo delle Hawaii. Visitatori da tutto il mondo vengono ad ammirare i suoi spettacoli esplosivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.