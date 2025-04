Un vulcano sottomarino pronto a ‘esplodere’: gli scienziati prevedono un’eruzione entro il 2025

MeteoWeb

Un raro evento geologico si sta preparando al largo della costa nord-occidentale degli Stati Uniti. Secondo gli scienziati dell’Università di Washington, un vulcano sottomarino monitorato dalla Cabled Array – una delle più grandi reti di osservazione oceanica al mondo – mostra segni concreti di un’imminente eruzione, che potrebbe avvenire già entro quest’anno. Negli ultimi mesi, gli esperti hanno registrato un’intensificazione dell’attività sismica, un aumento dell’emissione di gas e variazioni significative nella temperatura dell’acqua marina. Questi segnali suggeriscono una nuova fase del ciclo eruttivo.

La notizia, riportata da King 5 News, pone l’accento sul lavoro di Debbie Kelley, scienziata dell’Università di Washington, che guida lo studio di questo straordinario fenomeno. “È una delle cose più affascinanti che accadono sul nostro pianeta“, ha dichiarato Kelley.”Ogni volta che attraversiamo questo ciclo vulcanico, impariamo qualcosa di nuovo”.

Grazie alla Cabled Array, una rete di sensori posizionata direttamente intorno al vulcano, i ricercatori possono osservare in tempo reale ciò che accade in profondità.

Una nuova comprensione dei vulcani sottomarini

I vulcani sottomarini non sono una novità per la scienza, ma la possibilità di studiarli con un simile livello di dettaglio rappresenta un’occasione unica. La tecnologia impiegata nella Cabled Array consente di rilevare con precisione le variazioni di pressione, le scosse sismiche e le emissioni di gas, offrendo strumenti avanzati per prevedere con maggiore affidabilità le eruzioni future.

Eruzione attesa, ma non esplosiva

“Non sono eruzioni particolarmente violente”, ha chiarito Kelley. “C’è un’enorme colonna d’acqua sopra il vulcano che agisce da tampone, e la composizione del magma contiene meno gas rispetto ai vulcani terrestri”. Questa combinazione di fattori rende l’eruzione molto meno pericolosa per le popolazioni costiere. Tuttavia, il fenomeno rimane di grandissimo interesse per la comunità scientifica, che potrà raccogliere dati preziosi per comprendere meglio l’interazione tra geologia, chimica marina e biologia sottomarina.

Implicazioni ambientali e scientifiche

L’Università di Washington, assieme a numerosi enti di ricerca internazionali, sta preparando campagne di studio per analizzare gli effetti dell’eruzione sul fondale oceanico e sull’ecosistema circostante. Gli scienziati vogliono capire come questi eventi influenzino la vita marina, la chimica delle acque e i cicli naturali della Terra.

Questa possibile eruzione rappresenta un’opportunità irripetibile: studiare un vulcano attivo nel suo ciclo eruttivo in tempo reale potrebbe rivoluzionare la nostra conoscenza dei processi geodinamici sottomarini e fornire chiavi interpretative per altri fenomeni simili in tutto il mondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.