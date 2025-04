“Vulnerabilità sociali e caldo estremo: verso un adattamento urbano trasformativo”: il webinar

MeteoWeb

“Il cambiamento climatico sta esacerbando le disuguaglianze preesistenti, in particolare nei contesti urbani più vulnerabili. Le ondate di calore colpiscono le nostre città con frequenza crescente, ma non tutte le persone e i quartieri ne sono colpiti allo stesso modo. Le vulnerabilità sociali e spaziali esistenti si intersecano con gli impatti climatici, amplificando le disuguaglianze e ponendo una sfida per lo sviluppo di politiche e misure efficaci di gestione del rischio. Attraverso un approccio interdisciplinare che combina climatologia, analisi socioeconomica e partecipazione locale, esploriamo come i rischi legati al caldo si manifestino in modo disomogeneo nello spazio e nella società. Utilizzando il caso di studio della Città di Torino, dove le analisi delle ondate di calore hanno rivelato differenze significative nei tassi di mortalità legate a fattori sociodemografici e alle caratteristiche dell’ambiente costruito, riflettiamo su come integrare diversi metodi e competenze provenienti dalla ricerca e dalla pratica urbana, portando allo sviluppo di metodologie partecipative e di co-progettazione.

Le pratiche di inclusione sociale, che vanno dal coinvolgimento dei cittadini per incorporare le percezioni del rischio alle interviste con i decisori politici per analizzare le sfide attuali, vengono combinate con la progettazione di strumenti e metodi in grado di supportare le decisioni pubbliche volte a promuovere una trasformazione urbana giusta e resiliente, che colleghi dati, comunità e politiche”. In questo contesto, il webinar offrirà anche l’opportunità di riflettere sul concetto di adattamento trasformativo, che implica un cambiamento sistemico, strutturale e profondo per affrontare le cause sottostanti la vulnerabilità e l’ingiustizia climatica, valutandone il significato operativo, le implicazioni e il potenziale di integrazione nelle strategie urbane a lungo termine. L’evento è in programma il 24 aprile alle 12:00.

