Walt Disney, il primo studio rinasce in versione hi-tech

Il Laugh-O-Gram, lo storico studio di animazione che segnò i primi passi di un giovanissimo Walt Disney, sta per rinascere grazie a un atteso restauro. L’edificio, simbolo della nascita di Mickey Mouse e di molte altre icone dell’animazione, diventerà un innovativo hub di creatività per le future generazioni di Kansas City, nel Missouri. Non si tratta solo di preservare un luogo di grande valore storico, ma di offrire ai giovani della città un ambiente stimolante dove imparare e sperimentare l’arte dell’animazione con tecnologie all’avanguardia.

Walt Disney, che all’epoca aveva solo vent’anni, fondò il Laugh-O-Gram nel 1920 e realizzò cortometraggi ispirati a fiabe classiche. Lì, i primi passi nel mondo dell’animazione, tra cui l’incontro con i topolini che ispirarono Mickey Mouse, gettarono le basi per il suo futuro successo. Nonostante il fallimento dello studio nel 1923, che lo portò a trasferirsi a Hollywood, il Laugh-O-Gram rimase un pilastro fondamentale nella carriera di Disney.

Oggi, grazie a finanziamenti pubblici e privati, il restauro darà vita a spazi didattici, un laboratorio di animazione e un museo interattivo, dove i giovani potranno imparare dalle esperienze di un’icona mondiale, continuando la tradizione di innovazione che Walt Disney stesso ha contribuito a costruire.

