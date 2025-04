Zelensky e Trump a Roma, “possibile incontro”

MeteoWeb

Un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe avere luogo a Roma, secondo quanto riferito all’AFP da un alto funzionario ucraino. Zelensky è giunto nella capitale italiana per partecipare ai funerali di Papa Francesco, come confermato dal suo portavoce Sergei Nykyforov. Alla cerimonia parteciperà anche la First Lady Olena Zelenska.

Nel frattempo, in risposta a una proposta della Casa Bianca volta a porre fine al conflitto in Ucraina, il governo di Kiev ha presentato una controproposta. Il piano, secondo quanto riportato dal New York Times, prevede l’assenza di limiti alla consistenza dell’esercito ucraino, lo schieramento in Ucraina di un contingente di sicurezza europeo con il sostegno degli Stati Uniti, e l’impiego dei beni russi congelati per la ricostruzione del Paese. Sebbene la proposta ucraina si discosti in alcuni punti dalle richieste avanzate da Trump, essa apre anche margini per un possibile compromesso su temi finora considerati insormontabili.

