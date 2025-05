Il 1° maggio 1851 Londra la prima Esposizione Universale nella storia

MeteoWeb

Il 1° maggio 1851 apre i battenti a Hyde Park, nel cuore di Londra, la Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, la prima Esposizione Universale della storia. Voluta dal principe Alberto, consorte della regina Vittoria, e organizzata con l’obiettivo di celebrare l’ingegno industriale e artistico delle nazioni del mondo, la mostra rappresenta un trionfo della modernità e della cooperazione internazionale.

Ospitata nel celebre Crystal Palace, una straordinaria struttura in vetro e ferro progettata da Joseph Paxton, la Great Exhibition raccoglie oltre 100mila oggetti provenienti da più di 30 paesi, tra macchinari, manufatti, tessuti e opere d’arte. Circa 6 milioni di visitatori (un numero impressionante per l’epoca) accorrono da tutta Europa per ammirare le meraviglie dell’industria nascente.

Simbolo dell’età vittoriana e del suo spirito di innovazione, la mostra rappresenta anche un momento di riflessione sul rapporto tra scienza, tecnologia e società. La Great Exhibition non solo celebra l’orgoglio britannico, ma lancia un messaggio universale: il futuro dell’umanità passa attraverso il progresso condiviso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.