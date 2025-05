1 Maggio, Festa del Lavoro 2025: perché si celebra oggi e in quali Paesi

MeteoWeb

La Festa del Lavoro 2025 si celebra il 1° maggio come ogni anno, per ricordare le lotte operaie che, a fine Ottocento, portarono alla conquista dei diritti fondamentali per i lavoratori. La data è stata scelta in memoria dello sciopero generale del 1° maggio 1886 a Chicago, durante il quale migliaia di lavoratori protestarono per ottenere la giornata lavorativa di 8 ore. Nei giorni successivi, la polizia represse brutalmente le proteste, culminate nel massacro di Haymarket Square. In ricordo di quei fatti, nel 1889 la Seconda Internazionale istituì ufficialmente la giornata del 1° maggio come Festa Internazionale dei Lavoratori.

Dove si celebra la Festa del Lavoro 2025, in quali Paesi

La Festa del Lavoro è riconosciuta in gran parte del mondo, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Cina, Argentina e molti altri Paesi. Negli Stati Uniti, però, si festeggia il Labor Day il primo lunedì di settembre. In Italia, il 1° maggio è festa nazionale: scuole e uffici sono chiusi, e in molte città si tengono cortei sindacali, comizi e manifestazioni. Il principale evento italiano è il Concertone di Piazza San Giovanni a Roma, organizzato da CGIL, CISL e UIL, che richiama ogni anno migliaia di persone.

Il significato della Festa del Lavoro 2025 oggi

Nel 2025, la Festa del Lavoro continua ad avere un forte valore simbolico e sociale. In un contesto segnato da intelligenza artificiale, precariato e cambiamenti climatici, il lavoro resta al centro del dibattito pubblico. Il 1° maggio è l’occasione per ribadire l’importanza di un lavoro stabile, sicuro, equamente retribuito e rispettoso dei diritti umani. In molte città italiane, la Festa del Lavoro 2025 sarà anche un momento per discutere di salario minimo, sicurezza sul lavoro e nuove tutele per i lavoratori autonomi e digitali.

