Il 10 maggio 1497 Amerigo Vespucci salpa da Cadice: il primo viaggio verso il Nuovo Mondo

MeteoWeb

Il 10 maggio 1497 Amerigo Vespucci lasciava il porto di Cadice, in Spagna, per intraprendere il suo primo viaggio verso il Nuovo Mondo. Una data destinata a segnare la storia della navigazione e della geografia mondiale. L’esploratore fiorentino, impiegato presso la potente casa commerciale dei Medici e successivamente al servizio della corona spagnola, si imbarcava su una delle spedizioni finanziate per esplorare le terre appena scoperte oltre l’Atlantico.

Sebbene Cristoforo Colombo avesse già raggiunto le Americhe nel 1492, Vespucci fu tra i primi a intuire che quelle terre non erano l’Asia, come inizialmente si credeva, ma un continente completamente nuovo. Questo primo viaggio, il cui resoconto è ancora oggetto di dibattito tra gli storici per la sua esatta cronologia, fu fondamentale per le esplorazioni successive e contribuì in modo decisivo alla comprensione geografica del tempo.

Il nome “America”, dato in suo onore dal cartografo Martin Waldseemüller nel 1507, è il riconoscimento di quel contributo. La partenza da Cadice del 1497 rappresenta quindi l’inizio di una nuova visione del mondo e l’avvio di un’epoca di scoperte che avrebbe cambiato per sempre la storia dell’umanità.