Il 12 maggio 1820 nasceva Florence Nightingale, la madre dell’infermieristica moderna

Il 12 maggio 1820, a Firenze, nasceva Florence Nightingale, destinata a rivoluzionare il mondo della medicina. Figlia di una famiglia britannica benestante in viaggio in Italia, Florence scelse una strada inusuale per una donna del suo tempo: dedicare la propria vita alla cura dei malati. In un’epoca in cui l’assistenza sanitaria era rudimentale, lei portò scienza, disciplina e umanità in ospedale.

Durante la guerra di Crimea (1853-1856), Nightingale si distinse per il suo impegno nell’assistenza ai soldati feriti. Introdusse rigidi protocolli igienici, riducendo drasticamente la mortalità. Non era solo un’operatrice sanitaria, ma anche una pioniera dell’epidemiologia: raccoglieva dati, li analizzava e li trasformava in grafici per dimostrare l’efficacia delle sue riforme.

Nel 1860 fondò la Scuola per Infermiere del St Thomas’ Hospital di Londra, gettando le basi dell’infermieristica moderna, non più semplice assistenza, ma una professione fondata su competenza, formazione e rigore scientifico.

La sua eredità vive ancora oggi: il 12 maggio, anniversario della sua nascita, si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere.