13 maggio 1946: 79 anni fa l’URSS avviava ufficialmente l’era missilistica

Oggi, 13 maggio, ricorrono 79 anni dall’adozione della Risoluzione n. 1017-419ss “Questioni relative alle armi missilistiche” da parte del Consiglio dei ministri dell’URSS. Il documento definisce per la prima volta il compito dello sviluppo industriale e della produzione in serie di missili balistici a lungo raggio e di altri tipi di armi missilistiche guidate. Fu quindi dato il via allo sviluppo dell’industria missilistica e spaziale nazionale e di un nuovo ramo delle Forze Armate: le Forze Missilistiche. E’ quanto riferito da Roscosmos.