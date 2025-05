Un 13enne entra in una grotta e scopre un mare sconosciuto

MeteoWeb

Nel cuore del Tennessee orientale, tra le cittadine di Sweetwater e Madisonville, si cela uno dei più grandi misteri geologici degli Stati Uniti: un vasto lago sotterraneo che, nonostante oltre un secolo di esplorazioni, rimane in gran parte inesplorato. La sua scoperta, avvenuta nel 1905, ha dell’incredibile: fu un ragazzo di soli 13 anni, Ben Sands, a imbattersi per caso in questo “mare perduto”.

Il giovane Sands stava giocando come era solito fare all’interno delle Craighead Caverns, un intricato sistema di grotte conosciuto da secoli dalle popolazioni indigene Cherokee. Mentre esplorava un passaggio stretto, appena abbastanza grande da farci passare una ruota di bicicletta, si insinuò per oltre 12 metri fino a ritrovarsi in una vasta camera parzialmente invasa dall’acqua. La sua torcia non riusciva nemmeno a illuminare l’altra sponda. Incuriosito e confuso, iniziò a lanciare palle di fango in tutte le direzioni, ma sentì solo il suono sordo degli schizzi: ovunque c’era acqua.

Le grotte di Craighead vantano una storia ricca: usate dai Cherokee, dai coloni europei come deposito naturale per alimenti e persino teatro del passaggio di un giaguaro del Pleistocene, vissuto oltre 20mila anni fa. Ma nulla aveva mai suggerito l’esistenza di un lago sotterraneo così esteso.

Oggi, quello che viene chiamato “The Lost Sea” è classificato come National Natural Landmark, ovvero un punto di interesse naturalistico nazionale. Le esplorazioni più recenti hanno rivelato che la parte visibile del lago misura circa 243 metri di lunghezza per 67 di larghezza. Tuttavia, al di sotto della superficie, le sue dimensioni si espandono ben oltre: subacquei hanno già mappato oltre 5,2 ettari di bacini acquatici interconnessi, senza tuttavia riuscire a determinarne il confine.

Una peculiarità interessante riguarda la fauna del lago. Dopo la scoperta, furono introdotte circa 300 trote iridee, nel tentativo di osservare se i pesci potessero trovare passaggi nascosti verso altre sezioni del lago. Sebbene questi pesci non siano originari dell’ambiente e siano mantenuti in vita grazie al nutrimento portato dai barcaioli turistici, col tempo hanno iniziato a perdere parte della vista e della pigmentazione, un adattamento tipico di molte specie che vivono in ambienti sotterranei privi di luce naturale.

Ogni anno, oltre 150mila visitatori esplorano questo luogo affascinante, accompagnati da guide come Savannah Dalton, che raccontano storie di scoperte, adattamenti biologici e meraviglie geologiche. Eppure, nonostante l’interesse turistico e scientifico, gran parte del lago resta ancora avvolta nel mistero. Le condizioni subacquee e la complessità del sistema di grotte rendono difficile una mappatura completa.

Il mare perduto del Tennessee non è solo una curiosità geologica, ma anche un simbolo della vastità ancora inesplorata del mondo sotterraneo. In un’epoca in cui satelliti mappano ogni angolo del pianeta, questo lago nascosto ci ricorda che esistono ancora luoghi sulla Terra capaci di sorprenderci e che, a volte, le grandi scoperte iniziano con la semplice curiosità.